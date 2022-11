Noite das Bruxas: Futebol de medo

São caras bem conhecidas do mundo do futebol mas, com as fantasias que escolheram para celebrarem a Noite das Bruxas, ficaram quase irreconhecíveis. O guarda-redes José Sá, do Wolverhampton, a mulher Raquel Jacob e a filha mostraram-se fantásticos nos seus disfarces mas João Cancelo, do Manchester City, não ficou atrás, com a mulher Daniela Machado a mostrar um traje bem mais discreto. Já Adrien Silva, do Al-Wahda, com a mulher e os filhos, transfiguraram-se numa autêntica Addams “Silva” Family.