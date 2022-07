Norris diz que Luisinha foi alvo de mensagens de ódio nas redes sociais: «Tem sido horrível»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lando Norris relatou na quinta-feira, em entrevista ao 'The Sun', que a namorada Luisinha Oliveira, modelo portuguesa que este ano tornou público o seu relacionamento com o piloto britânico de Fórmula 1, tem recebido muitas mensagens de ódio através das redes sociais. O número '4' da McLaren assumiu mesmo que a portuguesa tem sido o principal foco das ameaças recebidas pelo casal.

"Seja sobre a minha vida pessoal, ou seja sobre mim e a minha namorada, especialmente a larga maioria de mensagens de ódio são, neste momento, para a Luisinha. Tem sido horrível. Vêm principalmente do Instagram e Twitter, são as principais redes. Não tem sido fácil para ela porque quando vens de um estilo de vida tão diferente para a Fórmula 1 acaba por ser um grande contraste. De um momento para o outro deixas de ter uma vida normal e passas a ter muitos seguidores novos e tens de ter cuidado com tudo o que fazes e dizes", começou por dizer o jovem piloto britânico.

E prosseguiu: "Quando corres, passas por tudo isto de uma forma mais lenta e aprendes a adaptar-te, entre Fórmula 4, Fórmula 3 e até Fórmula 2. A Fórmula 1 é um grande passo para ela, apesar de nunca ter assistido a uma corrida antes [de o conhecer]. E de repente estar neste meio é extremamente difícil para alguém que recebe a quantidade de comentários que ela recebe - e eu quero protegê-la de tudo isso."

Lando Norris revelou ainda que grande parte das críticas que recebe estão relacionadas com a sua condução ou a forma diferenciada que é tratado pela McLaren, só por ser britânico.

"Grande parte dos comentários são direcionados sobre a minha condução e que outros pilotos são tratados de uma forma diferente. Isto tudo porque sou um britânico a correr numa equipa britânica. Depois, há coisas que eu digo no rádio [aos engenheiros] onde parece que estou sempre a queixar-me de tudo, algo que eu odeio. Eu estou apenas a fazer perguntas normais, mas como estou mais ofegante parece que estou a queixar-me. O que eu acho mais engraçado no meio de tudo isto é que há pessoas que estão a gastar tempo da sua única vida na Terra sentadas atrás de um computador a tentar estragar a vida de alguém e a maltratá-la", terminou.