Nova canção de Shakira dá que falar: «O meu sogro continua aí, sem pisar a sepultura»

Shakira apresentou a sua nova canção intitulada 'El Jefe', em parceria com 'Fuerza Regida', um grupo norte-americano de música mexicana, e há uma frase que tem vindo a causar furor nas redes sociais."Dizem por aí que não há mal que 100 anos perdure, mas o meu sogro continua aí, sem pisar a sepultura", canta a colombiana, ex-mulher de Gerard Piqué, no excerto da música que partilhou nas redes sociais.A canção aborda as desigualdades laborais, contando a história de um empregado e da diferença de salário em relação ao chefe. "Tenho um chefe de merda, que não me paga bem."