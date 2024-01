Nova mulher de Sadio Mané não conta conviver com Georgina no Al Nassr: «Não sei quem é...»

Sadio Mané casou com Aisha Tamba, de 18 anos, um casamento arranjado pelas duas famílias que teve lugar no dia 7 deste mês em Dakar, no Senegal. A jovem deu uma entrevista ao 'Daily Mail', através de um familiar, onde garante que não casou pelo dinheiro do futebolista de 31 anos do Al Nassr.



"Estou ansiosa pela minha nova vida, sei que será bem diferente. Mas não sinto qualquer tipo de pressão por causa da fama ou do dinheiro do Sadio, isso não me vai mudar. Não é nisso que estou focada. Sou uma pessoa humilde, comprometida com a minha fé", contou a jovem, que vai trocar Dakar, onde vive com 30 familiares, pela Arábia Saudita, mas apenas depois de concluir os estudos, durante este ano.



"Não estou habituada a ter tanta atenção sobre mim porque sobre uma família muito recatada. Não gostamos de nos mostrar ou de falar sobre a nossa vida pessoal. Sou uma pessoa muito terra a terra, foi assim que fui criada e nada vai mudar nesse sentido por causa deste casamento. Mas estou muito honrada por agora ser a senhora Mané", acrescentou.



Quando lhe perguntaram se pretende conviver com Georgina Rodriguez, a mulher de Cristiano Ronaldo, companheiro de equipa de Mané no Al Nassr... "Não sei quem ela é, não tenho redes sociais."