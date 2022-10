Nova namorada de Gerard Piqué está cansada da pressão mediática e toma decisão

A nova namorada de Gerard Piqué não pretende voltar à Kosmos nos tempos mais próximos, a empresa do defesa do Barcelona em que Clara Chía trabalha e onde iniciou a relação com o jogador.Segundo a imprensa espanhola, Clara está cansada da pressão mediática em que tem estado mergulhada desde que o casal assumiu publicamente a relação, depois da separação de Piqué e Shaquira, por isso decidiu que agora vai ficar em teletrabalho.Quem revelou tudo foi o paparazzi Jordi Martín, que nos últimos tempos tem sido uma sombra dos casal. "Contaram-me que ela está destroçada e que já nem quer ir trabalhar na sede da Kosmos. Vai ficar em teletrabalho, está sem forças", explicou o fotógrafo no programa 'Socialité'.Martín contou também que Piqué organizou há pouco tempo um jantar com todos os funcionários da empresa e que o casal mostrava-se "muito apaixonado".