Wanda Nara e Mauro Icardi estão outra vez separados, alegadamente por nova traição por parte do jogador do Galatasaray, segundo noticia a imprensa argentina. Ao que tudo indica, o futebolista traiu a companheira com Candela Lecce e ainda voltou a trocar mensagens com China Suárez com quem no passado já teria traído Wanda Nara.