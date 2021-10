Novela Wanda Nara-Icardi tem novo capítulo: do divórcio consumado às novas juras de amor

Mais um episódio da interminável novela Wanda Nara-Mauro Icardi. Esta segunda-feira, a modelo recorreu à página oficial do Instagram para revelar alguns dos episódios que a sua relação com o avançado do Paris Saint-Germain teve nos últimos dias.





Na publicação, Wanda Icardi (nome que agora a modelo tem no seu 'user' do Instagram) assume que o casal chegou a divorciar-se e, quando já nada fazia prever que voltasse a estar juntos, que uma mensagem de Icardi fê-la perceber que "apesar de ter tudo" precisva do futebolista argentino para ser feliz."As fotos que fui publicando nos últimos meses mostram quão bem estávamos e felizes que éramos. Por tudo o que aconteceu, fiquei muito magoada. A cada dia que passou, pedi a Mauro o divórcio. Quando ele se deu conta que não havia volta a dar, disse-me que não podíamos continuar assim, que separarmo-nos era a única forma de pôr um fim a tanta dor que incutimos um ao outro", começa por revelar a modelo e empresária do internacional argentino."Fui ao advogado. Em apenas dois dias, Mauro aceitou todas as condições e assinamos o acordo. No dia seguinte, escreveu-me uma carta como nunca ninguém me tinha escrito: "Dei-te tudo e tens tudo, oxalá que possas ser feliz porque isso me deixaria a mim feliz também". E dei-me conta de algo: que mesmo tendo tudo não tenho nada se não estiver com ele. Estou segura que este mau momento que atravessámos irá fortalecer-nos como casal e como família. O mais importante é que tivemos os dois a liberdade para pôr um fim à nossa história de 8 anos, mas com a alma cansada de tanto chorar, livremente, voltamos a eleger-nos", terminou.A publicação foi partilhada e comentada por dezenas de amigos do casal, que momentos mais tarde viria a surgir novamente nas redes sociais de Wanda Nara... mas agora em clima de festa e harmonia com os filhos.