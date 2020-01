O craque português vai abrir no verão o novo CR7 Pestana, desta vez na Gran Vía, em Madrid. Será o terceiro hotel da cadeia, depois da abertura do empreendimento em Lisboa e no Funchal. Este contará com 168 quartos e envolveu um investimento partilhado de 15 milhões de euros. Uma noite neste hotel poderá custar mais de 100 euros.