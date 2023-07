E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As férias estão a correr às mil maravilhas a Ciro Immobile (futebolista do Lazio) e Jessica Melena. Em Ibiza, os dois não se escondem das câmaras para mostrar o amor que os une. E, quase como se fossem adolescentes, gozam as noites de festa de uma forma exuberante até altas horas de madrugada.