O amor também celebrou o 38 do Benfica

Com a vitória do Benfica a marcar o fim de semana – e milhares de pessoas a saírem à rua para comemorar o 38º título de Campeão Nacional conquistado pelos Encarnados – os jogadores foram os primeiros a celebrar a data, e as respetivas caras metade não faltaram ao chamamento. Gonçalo Ramos manteve bem perto dele a namorada, a jovem jornalista da Sport TV Margarida Amaral Rodrigues, e que belos retratos lhes tiraram os fotógrafos!

O defesa espanhol Grimaldo compareceu à festa com Ana Fuster e a bebé Lúcia, de apenas seis meses, e o brasileiro Lucas Veríssimo, que também joga à defesa, levou a mulher, Amanda Farias, e os filhos de ambos – Samuel e Mirella – à festa num Estádio da Luz que esteve ao rubro.

O avançado Gonçalo Guedes foi cumprimentado efusivamente pela namorada Madalena de Moura Neves, que será em breve mãe do primeiro filho do casal, e o médio português Florentino Luís teve a seu lado a mulher, Bruna Guerreiro, que não o largou.