O GP Mónaco em Fórmula 1 no domingo não foi fácil para Lewis Hamilton, ao quedar-se com o seu Mercedes num honroso quarto lugar. Para os adeptos, o heptacampeão mundial mostrou o calor que faz a bordo dos monolugares ao banhar-se vestido numa banheira com gelo. "A (corrida) foi um caos mas foi divertida e o resultado foi ótimo", comentou o piloto no Instagram.