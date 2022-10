E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Não fosse Mauro Icardi e na galáxia do futebol ninguém sabia muito bem quem era Wanda Nara. E agora, apesar de já não serem um casal, no desporto-rei ninguém sabe viver sem as tricas desta dupla.

Desta vez o destaque vai para o encontro noturno entre Wanda Nara e L-Gante, popular cantor argentino. Pelos vistos houve um beijo entre ambos e o universo cor de rosa foi ao rubro.