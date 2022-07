O casamento de sonho de Lais Ribeiro e Joakim Noah

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A modelo Lais Ribeiro, que foi um dos anjos da Victoria’s Secret, casou-se com o antigo jogador da NBA Joakim Noah, em Trancosa, na Bahia. “Celebrar este momento tão importante no Brasil tem um significado muito especial para mim. Amo mostrar a cultura brasileira aos meus amigos, especialmente a nordestina, tão rica em vários aspetos”, revelou. As modelos Sara Sampaio, Candice Swanepoel e Jasmine Tookes e os atletas Derrick Rose, Taj Gibson, Thabo Sefolosha e Luol Deng estiveram presentes.