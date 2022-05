E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o calor a apertar o país, são cada vez mais regulares as produções fotográficas em que a namorada de André Silva é protagonista. Desta vez, Maria Rodrigues exibe um corpo de sonho num fato de banho que desperta todos os sentidos. A reação dos seguidores foi imediata, com muito ‘emojis’ em forma de labaredas.