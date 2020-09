O decote explosivo de Kylie Jenner

A irmã mais nova do clã Kardashian continua a ‘incendiar’ as redes sociais com as imagens ousadas que partilha. Desta vez, a jovem bilionária de 23 anos exibiu um decote que deixou os milhões de fãs de queixo caído! “Meu Deus”, “Perfeita”, foram alguns dos elogios. Os rumores apontam que Kylie está cada vez mais próxima do ex-companheiro, de quem se separou, Travis Scott, mas o certo é que comprometida ou solteira a empresária nunca pára de ser uma quebra-corações!