O desabafo da namorada de João Félix nas redes sociais: «Não sou a única a passar por isto...»

Margarida Corceiro, a namorada de João Félix, deixou esta quinta-feira um desabafo aos seus seguidores, onde lamenta os "comentários maldosos" e as notícias falsas que se leem nas redes sociais e "que não acrescentam nada de novo"."Vocês já sabem que eu já não leio praticamente nada daquilo que vai saindo sobre mim nas notícias. Primeiro porque em 90% das vezes o que sai é mentira (tanto que são capazes de lançar duas capas completamente contraditórias em 2 dias), segundo porque se é mentira não acrescenta nada de novo - nem a mim nem a vocês", começou por escrever.E prosseguiu: "Desta vez, como acontece de vez em quando, vou optar por me pronunciar porque tudo tem um limite razoável. Todos os dias, em toda a parte do mundo, vemos mulheres a lutarem pelos seus direitos, a esforçarem-se para serem independentes e em pé de igualdade com os homens. Todos sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer, mas a mudança começa em cada um de nós. Começa em não tecerem comentários maldosos nas redes sociais sobre o que não sabem, começa em não apontarem um dedo a alguém por ter amigos do género oposto, começa em pararem de analisar a vida de alguém com base naquilo que veem nas redes sociais".Margarida Corceiro pediu ainda que se normalize o facto de uma mulher "ter amigos, ser feliz e viver a sua própria vida". "Começa em querermos fazer melhor uns aos outros. Já o disse há uns tempos, mas reforço novamente, eu tenho a sorte de ter um bom suporte emocional, de ter já aprendido a lidar com este escrutínio, a sorte de ter apoio familiar, de ter uma equipa. Mas e se não tivesse? E quem não tem? Vamos normalizar o escrutínio que se faz a uma mulher por ter amigos, por ser feliz e por viver a sua própria vida? Não me parece justo, nem razoável. Não sou a única a passar por isto, nem serei a última, eu só espero é que isto vos ajude de alguma forma a refletirem sobre o tema e a conseguirem perceber que não é normal privarmo-nos de ter amigos ou moldarmos a nossa vida porque a sociedade assim o entende", rematou.