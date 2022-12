O desafio aliciante de Alexa Collins: «Procurem por mim numa praia perdida»

Alexa Collins volta a mostrar toda a sua graciosidade nas mais recentes produções fotográficas que publicou no Instagram. Adepta do mundo do ‘fitness’, a beldade americana exibe os seus atributos sem qualquer pudor em frente à câmera. Seja com fatos de banho minúsculos, seja em vestuário íntimo, é difícil aos homens mais desatentos não se emocionarem com a sua beleza e sensualidade. "Procurem por mim numa praia perdida", convida a modelo em tom de desafio, para logo ser brindada com os piropos mais divertidos dos fãs.