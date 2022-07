O descanso de Margarida Corceiro

De férias no Algarve com amigas, Margarida Corceiro, de 19 anos, tem estado dedicada a recarregar energias depois de ter vivido meses intensos de trabalho em que interpretou ‘Rita’, na novela ‘Quero é Viver’, da TVI, e protagonizou campanhas publicitárias. "O meu plano é descansar. Já não tiro férias há bastante tempo e agora vou aproveitar todos os minutos para repor energias para os próximos projetos", confessou a namorada de João Félix em entrevista à revista ‘Lux’. Além de ter estar com as amigas, a atriz também já viajou para Madrid para matar saudades do namorado.