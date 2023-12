O detalhe escondido na fotografia de Natal dos Príncipes de Gales

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Todos os anos, por esta altura, a família real britânica revela as suas fotografias oficiais de festas. Este ano, os duques de Cambridge - e agora príncipes de Gales - optaram por um retrato mais formal, a preto e branco, à responsabilidade do fotógrafo Josh Shinner.William e Kate surgem sorridentes ao lado dos filhos, com Charlotte, oito, sentada num cadeirão ao lado dos mesmos. A família veste cores monocromáticas - todos eles vestem camisas brancas. Mas o detalhe mais precioso está nas combinações. Leia o artigo na íntegra na Máxima