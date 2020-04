O dia em que Jordan apanhou Dennis Rodman com Carmen Electra: «Não vou dizer o que vi na cama»

Não se fala noutra coisa por estes dias. O documentário 'The Last Dance', que relata em vários capítulos a última temporada de Michael Jordan com os Chicago Bulls, está nas bocas do mundo e o mítico basquetebolista tem-se desdobrado em entrevistas nas quais tem deixado alguns 'spoilers'. Foi o que aconteceu agora no programa 'Good Morning America. Personagens da história? Jordan, Dennis Rodman e... Carmen Electra.





MJ recordou que depois de Scottie Pippen regressar de uma operação ao tornozelo, Dennis Rodman pediu a Phil Jackson uns dias de férias em Las Vegas para poder descansar. "Vais ver Phil, se o deixares ir não o vamos voltar a ver", disse Michael Jordan ao treinador. Jackson acedeu ao pedido de Rodman que se comprometeu a voltar dois dias depois. Não voltou a tempo."Tivemos de lhe ir tirar o rabo da cama. Não vou contar o que estava nessa cama ou onde estava ou coisas do género", disse o eterno 23.A confirmar a história, Carmen Electra, presente na 'cena' e ex-mulher de Rodman que já por várias vezes relevou pormenores quentes da relação com o antigo basquetebolista. "Bateram à porta e era o Michael Jordan. Escondi-me. Não queria que me visse assim e escondi-me atrás do sofá tapada com os lençóis", disse.