O discreto negócio de milhões que Figo tem em África

A imprensa espanhola dá conta esta manhã de um negócio de Luís Figo pouco conhecido do público em geral. O antigo internacional português pendurou as chuteiras em 2009, aos 37 anos, depois de uma bem sucedida carreira em clubes como Barcelona, Real Madrid e Inter, onde acumulou milhões. E esses milhões não ficaram parados.Figo tem muitos negócios, um deles em África. Trata-se de uma empresa de mineração criada em 2010, denominada Damash Minerals, que explora ferro no Senegal, Guiné e Burkina Faso, preparando-se para avançar para o Mali e para a Mauritania para extrair ouro, ferro, fosfato, cobre e bauxita."Neste momento a Damash Minerals está a consolidar a sua ambição de estar entre as principais empresas europeias para investir no setor de investigação e desenvolvimento em África, especialmente no que toca à exploração mineira de ouro, ferro, fosfato, cobre e bauxita", pode ler-se na página da empresa na internet.Um negócio que conta com um património superior a 20 milhões de euros e que em 2018 teve lucros superiores a 600 mil euros.