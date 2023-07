O entusiasmo de Amanda Taylor

Estrela do Instagram, Amanda Taylor tem todos os ingredientes para deixar entusiasmados todos os que amam a beleza feminina. Bonita e muito sensual, esta especialista do ‘fitness’ desarma qualquer internauta com o seu sorriso brilhante. Muito cuidadosa com a sua forma física, mantém uma rigorosa dieta em paralelo com os exercícios diários que pratica no ginásio. Resultado? Um corpo esbelto que é alvo dos elogios mais descomedidos por parte dos seus seguidores.