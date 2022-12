O glamour de Zeta Zetesis

Glamour e muita sensualidade são os cartões-de-visita de Zeta Zetesis, uma polaca que não deixa indiferentes os milhares de fãs que a seguem com avidez no Instagram. Basta à modelo vestir um biquíni mais minúsculo a esconder as suas formas para os internautas encherem a caixa de comentários com os maiores elogios. Os desportos de mar são o seu passatempo favorito no verão mas agora que o frio se faz sentir em pleno na Polónia, a beldade diverte-se em mostrar-se em ‘lingerie’ para libertar as emoções mais recônditas do homem.