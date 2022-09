Foram dezenas as mensagens de amigos e colegas de profissão a darem os parabéns a Bruno Fernandes pelos 28 anos que ontem celebrou, com a mais tocante a ser de Ana Pinho. "Amamos-te muito. És o nosso maior orgulho", escreveu a mulher do internacional luso no Instagram, com uma foto abraçado aos filhos no balneário do Manchester United.