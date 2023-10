«O meu primeiro filme porno»: Guarda-redes formado no Sevilha troca o futebol pelos conteúdos para adultos

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Miguel Guerrero (@mguerrero231)

Miguel Guerrero tem sido por estes dias notícia em Espanha e não é difícil perceber porquê. Formado nas camadas jovens do Sevilha, o guarda-redes de apenas 29 anos decidiu colocar um ponto final na sua carreira desportiva para lançar-se... no mundo da pornografia e conteúdos para adultos. O primeiro passo foi a criação de uma conta na plataforma 'OnlyFans': "Este é um negócio em que ganhas boas quantias", justificou o agora ex-guardião espanhol no momento em que iniciou o seu percurso na já referida plataforma para adultos, citado pela 'Marca'.Já introduzido no mundo dos conteúdos sexuais, Miguel Guerrero decidiu levar este novo passo da sua carreira a um outro nível e lançou-se... nos filmes para adultos. A primeira produção já está disponível na Internet e o ex-guarda-redes espanhol não se sentiu inibido de partilhar o trailer nas suas redes sociais, plataformas que acabam por promover todo o trabalho que tem desenvolvido neste mundo para adultos. "O meu primeiro filme porno (20 minutos). Enviem mensagem onde vocês já sabem... o link está no meu perfil. O trailer mais longo está disponível no meu Telegram", pode ler-se na legenda da publicação que serviu para promover a sua primeira produção.Antes de lançar-se no mundo dos conteúdos para adultos, Miguel Guerrero chegou ainda a participar no reality show 'La Isla de las Tentaciones'.Enquanto profissional de futebol, Miguel Guerrero jogou ainda no Xérez, CD San Roque de Lepe, San Fernando, Arcos CF, Écija Balompié, e Vélez CF, a última equipa que representou enquanto futebolista.