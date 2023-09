O sucesso de Terann Hilow

Terann Hilow tornou-se viral no Instagram quando há meia dúzia de anos foi “apanhada” pelas câmaras de televisão a rezar pelos Houston Astros num jogo de ‘baseball’. De pouco valeu a oração porque a equipa foi derrotada mas, nas retinas dos telespectadores, ficou a excelente figura da rapariga. O sucesso foi de tal maneira que a agora modelo criou uma marca de biquínis inspirada em motivos do futebol americano, e é ela própria a dar o corpo ao manifesto com as suas criações!