O telefonema de Wanda Nara para a atriz argentina que terá seduzido Icardi: «Estou a avisar!»

Wanda Nara e Mauro Icardi viajaram para o Dubai, numa escapada romântica para tentar salvar o casamento, mas a imprensa argentina continua a revelar detalhes do já apelidado 'Wandagate', um caso de contornos de novela, que praticamente todos os dias ganha novos episódios.A jornalista que no país das Pampas que tem contado todos detalhes da alegada traição do avançado do PSG com a modelo argentina Eugenia China Suarez revelou desta feita que Wanda Nara esteve 40 minutos ao telefone com a rival, uma chamada "explosiva" com Wanda a deixar ameaças a Suarez.Yanina Latorre contou no programa 'Los Angeles de la Mañana' que Wanda gritou furiosamente palavras como "estou a avisar-te", isto depois de China ter admitido os motivos da sua viagem a Paris. "Ir para a cama com o teu marido, mas não pude."Wanda Nara ficou furiosa e terá dito: "Mais cedo ou mais tarde vou encontrar-te".