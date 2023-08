O treino intenso de pernas de Georgina Rodríguez

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

De volta a Riade depois das férias, Georgina Rodríguez continua a não dispensar as sessões de ginásio para manter a forma física. Nas redes sociais, a namorada de Cristiano Ronaldo partilhou um vídeo num ginásio saudita, no qual se exibiu a realizar um exercício de pernas bem intenso, com um peso de… 213kg.