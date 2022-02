O ultimato de Gisele Bündchen para Tom Brady se retirar: «Ou eu ou a NFL»

Tom Brady anunciou recentemente a retirada da NFL numa decisão que, sabe-se agora, pode ter outros motivos além dos anunciados pelo ex-jogador. A revista 'Ok!' adianta que Gisele Bündchen fez mesmo um ultimato ao norte-americano, explicando que tinha de decidir entre ela ou o futebol americano."A Gisele definiu os termos: ou ela ou o futebol. Ela pediu-lhe para abandonar quase todos os dias nos últimos seis anos. O Tom dizia que ia fazer uma coisa e acabava a fazer outra. Estava muito indeciso em relação a deixar a NFL", explicou uma fonte à revista.E prosseguiu: "Demorou anos, mas ela pressionou-o até um ponto em que ele finalmente começou a perceber as suas razões. Estava a ficar cada vez mais chateada pelo facto do Tom deixar todo o trabalho para ela. Ele estava longe durante toda a época e treinava com a equipa nas pausas, e ela ficava 'presa' em casa a tomar conta de tudo. A Gisele também é uma pessoa independente com a própria carreira, e não tinha tempo para isso".A tensão entre o antigo quarterback e a manequim começou a ficar ainda mais visível ao ponto de terem ponderado, segundo a mesma fonte, terminar a relação."Para os amigos deles, eram um casal incrivelmente bonito, mas as coisas não eram bem assim. Para eles, parecia tudo uma farsa. Têm uma fortuna conjunta de 650 milhões de dólares, filhos saudáveis, casas incríveis, carreiras bem-sucedidas e fazem um grande trabalho nas redes sociais. Mas longe das câmaras, estavam sempre a lutar...".Brady, recorde-se, explicou que se ia retirar de forma a dar mais tempo à família e a outros projetos pessoais.