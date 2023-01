Olhar fulminante de Georgina a jornalista saudita na apresentação de Ronaldo torna-se viral

A apoteótica apresentação de Cristiano Ronaldo no Al Nassr correu mundo, mas há uma imagem que nos últimos dias tem feito correr muita tinta na imprensa cor-de-rosa. Georgina Rodríguez não terá gostado da forma como Fatma Fahad interagiu com o craque português, lançando-lhe a dada altura, em pleno relvado, um olhar fulminante.Fatma Fahad é uma jornalista muito conhecida no país, que conduziu os momentos mais altos da apresentação. Ela esteve na conferência de imprensa e no campo, onde não só fez perguntas ao craque português, como também tirou selfies, trocando muitos sorrisos com CR7.Enquanto Ronaldo conversava com Fatma Fahad, Georgina - rodeada pelos filhos mais velhos do craque - parecia algo incomodada.Este episódio surge poucos dias depois de na imprensa internacional terem também surgido notícias de que a relação de Ronaldo e Georgina não estar a passar por um bom momento.Mas a namorada do craque português não demorou muito a responder aos rumores, partilhando nas stories do Instagram uma foto dos primeiros tempos da relação com Ronaldo: "Com 22 aninhos conheci o amor da minha vida", escreveu Georgina.