Após dois anos de namoro, chegou ao fim a relação entre a atriz Olivia Wilde, de 38 anos, e o cantor Harry Styles, de 28. Um amigo do artista garante, porém, que a separação nada teve que ver com a diferença de idades do casal. "O Harry gostava mesmo dela. Ele nunca teve uma relação que durasse tanto tempo", revelou. Os agentes de ambos garantem que a separação foi amigável.