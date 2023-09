Orgias e excesso de Viagra: As confissões da viúva sobre fundador da Playboy

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Conhecido pela sua Mansão Playboy, Hugh Hefner tinha por hábito fazer festas repletas de mulheres nuas e orgias. Passados seis anos da morte do magnata, a viúva Crystal Hefner tem aproveitado para viver algumas coisas que lhe estavam proibidas.Crystal Hefner vai lançar um livro de memórias sobre o ambiente tóxico que vivia com o fundador da Playboy. As regras que lhe eram impostas e a adolescencia "roubada" vão marcar presença nesta obra. Leia o artigo na íntegra na Sábado