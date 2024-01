Os excessos de Kylee McGaha

Foi finalista do concurso Miss Swimsuit USA em 2022 mas a sua beleza e boa forma já era elogiada nas redes sociais há meia dúzia de anos. Kylee McGaha é uma verdadeira estrela em ascensão no mundo da moda, à conta de uma sensualidade exuberante realçada pelos biquínis que exibe. A praia é um dos locais que mais aprecia, apesar de alguns acidentes de percurso que já sofreu. "As rochas são escorregadias... tenho um joelho aleijado que o prova", ironizou a modelo no Instagram.