Os luxos da casa de Jack Grealish: de um heliporto ao jardim muito maior que o Etihad

Jack Grealish tinha o sonho de ter uma casa com todos os luxos e para o cumprir gastou 6 milhões de euros. A luxuosa propriedade do jogador do Manchester City situa-se no Noroeste de Inglaterra e tem de tudo um pouco: sete quartos, piscina, campos de ténis e golfe, um salão para festa, ginásio e até um heliporto. De acordo o 'The Sun', o mais impactante é mesmo o jardim, cuja dimensão é muito superior ao Etihad Stadium.Até se mudar para esta propriedade, Jack Grealish viva com a namorada, Sasha Attwood, numa casa alugada em Manchester.