Os treinos sensuais de Zoey Taylor

Zoey Taylor sabe bem como enfeitiçar os quase 450 mil seguidores que tem no Instagram. Uma simples fotografia em biquíni ou em roupa íntima solta de imediato os desejos mais presos dos fãs, tal é o sensual erotismo que esta deusa do fitness exibe. E, para todos aqueles que fazem do ginásio uma segunda casa, a modelo é uma das mais solicitadas por marcas de prestígio para exibir o vestuário feminino que deixará qualquer homem de cara à banda com a rapariga que está a treinar ao seu lado.