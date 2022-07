Otamendi vende mansão após assalto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A casa do jogador do Benfica Nicolás Otamendi, na Herdade da Aroeira, Almada, está à venda por 4,5 milhões de euros, escreve o Correio da Manhã Trata-se de uma mansão com sete quatros e três salas, ginásio, sala de cinema, uma garagem toda envidraçada e piscina.O jogador foi alvo de um assalto violento nesta casa em dezembro de 2021. Cinco encapuzados levaram 300 mil euros em bens.