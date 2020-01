Pai de Neymar volta a fazer estragos no namoro de Gabigol e Rafaela

Se a época de Gabigol a nível desportivo foi excecional, a nível pessoal também parecia estar a correr às mil maravilhas ao lado da irmã de Neymar. O casal até assumiu o namoro, ela viajou para o Qatar, onde o Flamengo disputou o Mundial de Clubes, para apoiar o avançado, mas no final do ano a situação mudou... e tudo por causa do pai de Neymar e Rafaela.





O romance nunca foi aceite por Neymar pai - com episódios de agressão pelo meio - e mais uma vez meteu-se no meio.Segundo a imprensa brasileira, o namoro entre Gabigol e Rafaela sofreu um revés nesta passagem de ano.O casal tinha combinado passar o Réveillon juntos, na Barra Grande, Bahia, mas o pai teria impedido que Gabigol se juntasse a eles, tendo o futebolista alugado outra vivenda.Os meios de comunicação brasileiros referem ainda que Gabigol e Rafaela estiveram no mesmo local, assim como Neymar pai, mas não se aproximaram.