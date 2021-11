Pai de Wanda Nara diz o que pensa de Mauro Icardi: «Parecia um rapaz fiel...»

Depois de Wanda Nara e Mauro Icardi terem aparentemente voltado a entende-se, na sequência da alegada traição do avançado do PSG com uma atriz argentina, em Paris, agora surge o pai da empresária e sogro do jogador a dizer o que pensa da situação.Andrés Nara confessa que ficou muito desiludido com a atuação de 'Maurito'. "Soube tudo pela televisão", admitiu ao programa argentino 'Los Angeles de la Mañana'. "Por acaso falei com a minha namorada sobre o Mauro, sobre o facto de ser jogador de futebol, de ser famoso, de ser um rapaz fiel, e depois acontece isto... Parece que demos azar."O pai de Wanda Nara não esquece Maxi López, o seu anterior genro e pai de três dos seus netos. "Admito que não apostei muito nesta relação, mas estava errado. Sabe, não tenho uma boa relação com o Icardi. Naquela época eu preferia o Maxi López porque ele é o pai dos meninos e eu queria que eles ficassem juntos."Mas depois mostrou-se feliz por Maxi López e Wanda se terem entendido depois da separação. "Estou feliz que eles estão bem agora. Eu queria isso, que eles estivessem em comunhão, mesmo que cada um tivesse sua a própria vida, por causa das crianças."Wanda Nara tem três filhos com Maxi López e dois com Icardi.