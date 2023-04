E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há quem tome banhos de espuma com sais minerais pelo menos mas Paige Spiranac preferiu antes mostrar todo o seu amor pelo golfe. A beldade banhou-se ao ar livre como veio ao mundo, numa banheira repleta de bolas. E, com um sorriso malicioso, ainda perguntou aos internautas se "têm bolas?". As reações mais ou menos escandalosas não se fizeram esperar.