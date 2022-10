Paige Spiranac, considerada este ano a mulher mais sexy do mundo pela Maxim, lançou o seu calendário para 2023, ilustrado com imagens sensuais com temática western. A ex-golfista, que atualmente brilha nas redes sociais com o seu corpo escultural, havia já descrito o projeto como "muito especial" e revelou que a fotógrafa de todo o calendário foi… a mãe.