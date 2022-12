Paige Spiranac: Brilha a imitar Ronaldo 

A ex-golfista Paige Spiranac é indubitavelmente um sucesso nas redes sociais, com 3,7 milhões de seguidores no Instagram. Apesar de ter admitido no passado não ter grande interesse no futebol, a norte-americana foi desafiada a fazer um vídeo temático para o Mundial e não desiludiu. No vídeo é possível vê-la a imitar vários festejos conhecidos, como a pose ‘zen’ de Erling Haaland ou o ‘siu’ de Cristiano Ronaldo, tendo recebido muitos elogios.