E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paige Spiranac adora exibir o seu corpo nas redes sociais sem pudores. Um estudo alemão conclui que um homem olhar para os seios de uma mulher durante dez minutos é melhor do que ir ao ginásio. A ex-golfista já comentou no Instagram: "sigam-me e atingirão as vossas metas de saúde para 2023!".