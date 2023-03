E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paige Vanzant voltou a deixar os internautas com água na boca depois de mais uma fotografia publicada nas redes sociais a exibir a excelente forma em que se encontra. "Alguém quer repelente de ‘haters’?", ironizou a antiga estrela do UFC. "Tenho muito para oferecer!". Milhares de fãs reagiram com muitas gargalhadas à sinceridade da lutadora.