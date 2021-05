«Palhaçada de país»: irmãs de Cristiano Ronaldo revoltadas com críticas à 'marquise' na casa de luxo

A obra de Cristiano Ronaldo - uma ‘marquise’ - no terraço da sua casa de 7,59 milhões euros em Lisboa continua envolta em polémica. As irmãs do carque, Elma e Katia Aveiro, não gostaram que este fosse criticado e saíram em sua defesa nas redes sociais". "Palhaçada de País e de um arquiteto. Agora acham que podem e querem mandar no que queremos fazer na nossa própria casa, que não incomoda nem faz diferença nenhuma", disse Elma, enquanto Katia lembrou o apoio que a CR7 deu para nova Unidade de Cuidados Intensivos no Hospital de Santa Maria. Leia o artigo na íntegra no 'Correio da Manhã'.