Pamela Anderson relata horror às mãos de jogador do Marselha: «Os sociopatas não mudam»

Pamela Anderson terminou a relação que tinha com Adil Rami, jogador do Marselha. A atriz partilhou com os seus seguidores o momento complicado que está a viver."É difícil aceitar. Os últimos (mais de) dois anos da minha vida foram uma grande mentira.Eu fui enganada, ele levou-me a acreditar que nós estávamos a viver um 'grande amor'? Estou devastada com o que descobri nos últimos dias. Ele estava a viver uma vida dupla. Até costumava fazer piadas em relação aos jogadores que tinham namoradas perto das casas das mulheres. Ele chamava-os de monstros? Mas ele é bem pior. Ele mentiu a todos. Como é possível controlar o coração e a mente de duas mulheres desta maneira - tenho a certeza que houve outras. Ele é um monstro. Ajudei tanta gente e não fui sábia o suficiente para me ter ajudado a mim", diz.

Pamela e Adil tinham, aparentemente, uma relação estável e até falavam em casamento mas afinal a história era outra. "Não sou uma miúda estúpida. Percebi muitas vezes que me mentia, que me dava desculpas", refere Pamela.

Pamela Anderson acaba namoro com jogador do Marselha: «Ele é um monstro»



Pamela Anderson acaba namoro com jogador do Marselha: «Ele é um monstro»

"Os narcisistas não mudam. Os sociopatas não mudam. Isto é o meu pior pesadelo. Eu não era ciumenta antes de o conhecer. Estou feliz por saber a verdade, mas dói como tudo. Acho que não vou conseguir recuperar facilmente disto", conta a atriz.A mensagem da atriz de 51 anos não ficou por aqui e, para além de denunciar a traição, também expôs que era vítima de violência doméstica: "Ele era muito inseguro. Queria-me sempre ao pé dele e perguntava com quem é que eu estava. Aprendi a aceitar isto como algo normal (...) Sinto-me usada. Traída e magoada. Mas devia ter percebido. Os ciúmes, a tortura física e emocional. Era um espelho das suas próprias ações. Tentei deixá-lo umas 10 vezes. Ele perseguia-me e dizia que morria se eu fosse embora. Que ia ter apoio psicológico. Que nunca mais me iria magoar", prossegue.Magoada, Pamela quer regressar aos Estados Unidos. A atriz diz ainda que o ex-namorado continua à procura da reconciliação: "Ele já tentou de tudo. Já mandou flores, cartas, eu não aceitei nada. Já foi ao meu hotel. Os seguranças expulsaram-no. Tenho um guarda-costas porque tenho medo dele. Ele já me magoou e ameaçou muitas vezes".