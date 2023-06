Paparazzi fala em "comentários muito feios" de Piqué a Shakira: «É racista e xenófobo»

Jordi Martin, paparazzi que durante largos anos fotografou Gerard Piqué pelas ruas de Barcelona, concedeu uma entrevista ao programa espanhol 'The Red Phone' onde deixou muitas críticas às atitudes do antigo defesa espanhol, apelidando-o de "racista e xenófobo"."Sei de tudo aquilo que Piqué fez por Barcelona. Em treze anos, dei conta de muita coisa que fez pela noite. Barcelona é uma cidade muito compacta, muito pequena. Dás conta de tudo. E Piqué já andou com metade de Barcelona. Eu só pensava: 'Será que Shakira sabe disto?'", começou por dizer Jordi Martin, antes de 'atacar' o ex-jogador."É racista, classista e xenófobo. Sei que já fez comentários muito feios dirigidos a Shakira. Sei disso porque houve gente muito próxima a mim que me transmitiu essa informação", rematou.Refira-se que Jordi Martin se 'afastou' recentemente de Piqué e Clara Chía (a nova namorada do espanhol), depois de ter recebido uma ordem de restrição que o proíbe de estar a menos de 400 metros do casal.