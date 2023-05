O ‘Negócios’ celebrou ontem 20 anos de independência a cobrir os principais temas económicos do país e do mundo. "É um jornal muito importante para nós, com uma equipa que nos orgulha a todos", sublinhou Luís Santana, administrador da Cofina. Uma afirmação secundada pelo diretor-geral editorial Carlos Rodrigues e por Diana Ramos, diretora do jornal diário de economia.