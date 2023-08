Paris Hilton de férias no Havai

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paris Hilton está envolvida em nova polémica. A socialite, de 42 anos, está de férias na ilha de Maui, no Havai, a menos de 30 de milhas de distância do local onde o fogo provocou mais de 90 mortos e causou estragos no valor de 5 mil milhões de euros. A empresária, que está acompanhada pelo marido, Carter Reum, e pelo filho de ambos, está a ser arrasada nas redes sociais, acusada de insensibilidade social.