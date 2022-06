Parte telemóvel a paparazzi e passa sinais vermelhos: espanhóis dão conta da fúria de Piqué

Com meio mundo (de paparazzi, pelo menos...) em cima dele desde que se soube da separação de Shakira, Piqué não tem tido vida fácil nas últimas semanas. Desta feita, o programa espanhol 'Socialité' deu conta que o jogador do Barcelona enfrentou Jordi Martín, conhecido paparazzi no país vizinho.Segundo o fotógrafo revelou, Piqué não gostou de ver a imprensa atrás e Martín acabou por sofrer com a ira do jogador: "Atirou o meu telemóvel ao chão e saiu a acelerar o carro, passando vários sinais vermelhos". Mais: no programa sublinhou-se que Piqué insultou "gravemente" o paparazzi. "Quando Jordi o voltou a questionar no aeroporto, enfureceu-se de novo", afirmaram no 'Socialité'.