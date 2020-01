Patrícia Palhares veio juntar-se à lista de ‘bombas’ do mundo do futebol. A jovem estudante de Medicina Dentária conquistou o coração do jogador João Palhinha. O ex-sportinguista, que joga atualmente no Sporting Clube de Braga, não tem resistido a partilhar a nova paixão nas redes sociais. Os seguidores também aprovam...